Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Servisi, ilçe genelinde larva mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Halk sağlığının korunması ve yaz aylarında artış gösteren zararlı haşere popülasyonunu kontrol altına alma amacıyla çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi; vatandaşların yoğun olarak kullandığı çarşı bölgesinde ilaçlama yaptı.

Katlı otopark, balık hali, kasaplar çarşısı, Perşembe pazarı ve merkezdeki tüm rögarlarda ilaçlama yapan ekipler; söz konusu çalışmaların daha etkili olması için çevre bilincinin de büyük önem taşıdığını hatırlattı.

Erken müdahalenin önemine dikkat çeken ekipler; larvaların yoğun olarak üreme alanları olan durgun su birikintileri, havuzlar ve kanallarda da ilaçlama yaptı.

Çevre ve halk sağlığının korunması için ilaçlama faaliyetlerinin 12 ay boyunca sürdürüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelinde çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın özellikle yaz aylarını daha rahat geçirmesi için bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışan tüm ekibime teşekkür ediyorum” dedi.