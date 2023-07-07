Nazilli Belediyesi Naz-Bel A.Ş. bünyesinde çalışan işçilere yönelik Hak İş Konfederasyonu ile 2 yıl 6 ay süreli toplu iş sözleşmesi imzalanırken, yapılan zamla beraber en düşük maaş 15 bin TL’nin üzerine çıktı.

Nazilli Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2 yıl 6 ay geçerli olacak toplu sözleşmenin imzaları İşçi Sendikası yetkilileri ile Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından atıldı. Yapılan zam ile birlikte en düşük maaş 15 bin TL’nin üzerine çıktı. Kışın soğuk, yazın sıcak demeden özveri ile çalışan işçilerin alın terinin karşılığını vermenin önemine vurgu yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, zam artışını asgari ücret seviyesinin üzerinde tutarak çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Nazilli Belediye Başkanı, Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Nazilli Belediyesi Naz-Bel Anonim Şirketi’ne bağlı olarak çalışan belediye personeli ise duyurulan müjdeli haberi memnuniyetle karşıladı.

Yapılan anlaşmaya göre, Nazilli Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında çalışanların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılarak güzel bir mutabakata varıldığını belirten Başkan Özcan; "Şirketimize bağlı olarak çalışan personellimiz, sözleşme çerçevesinde daha iyi çalışma şartları, sosyal haklar ve maaş artışı gibi bir dizi avantajlar elde etti. Şu an imzaladığımız protokole göre en düşük maaş 15 bin TL üzeri oldu. Nazilli Belediyesi olarak, çalışanların refahını ve memnuniyetini ön planda tutarak, sürdürülebilir bir hizmet sunma hedefindeyiz. Bu toplu iş sözleşmesi, hem belediye personelinin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik bir adım hem de belediyenin kaliteli hizmet sunma vizyonuna katkı sağlayacak. Tüm çalışma arkadaşlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sözleşmenin imzalanmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Hizmet-İş Sendikası temsilcileri de sendika yetkilileri, Nazilli Belediye Başkanı ve belediye yönetimiyle yapıcı bir diyalog süreci yürüttüklerini ve çalışanların taleplerinin karşılanmasına odaklandıklarını belirtti. Sendika, toplu iş sözleşmesinin tüm belediye personellerine daha iyi bir çalışma ortamı ve daha adil bir iş hayatı sunacağını vurguladı.