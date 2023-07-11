Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle 374 Sokak ile 735 ve 721 Sokak’ı birbirine bağlayan noktada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Yeşil Mahalle’de başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 374 Sokak ve ara sokaklarda yaklaşık 10 bin metrekare yeni yol yapıldığını ifade eden Başkan Özcan, 735 ile 721 Sokak’ı birbirine bağlayan noktada ise 7 bin metrekare yeni yol yapımı için kolları sıvadıklarını dile getirdi.

Başlanan son çalışmalarla bugün itibariyle Yeşil Mahalle’de yaklaşık 40 bin metrekare alana parke taşı kaplama işleminin yapıldığını söyleyen Başkan Özcan, “Nazillimizin gelişmeye ve büyümeye devam eden, nüfus yoğunluğunun her geçen gün arttığı Yeşil Mahallemizde yeni yollar yapmaya devam ediyoruz. Özellikle yoğun yağışlı dönemlerde hem yaya hem de araç trafiğinin aksadığı bu bölgelere öncelik verdik. Nazillimize hayırlı olsun” dedi.