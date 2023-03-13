Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 4/5 ve 77/8 sokak’ta yürütülen yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Kentin en kuzeyinden en güneyine kadar hizmet ulaştıran, dağ taş demeden yeni yollar açmaya devam eden Nazilli Belediyesi, yıllardır yapılmayı bekleyen Pınarbaşı Mahallesi 4/5 ve 77/8 Sokak’ı tamamlayarak trafiğe açtı. Çalışmalar çerçevesinde; yağmurlama hattı yapılarak orta ve alçak gerilim hattı yer altına alındı. Elektrik dağıtımı yapılan ring hattı içerisindeki 14 metrelik müşterek elektrik direkleri imar planına uygun olarak taşındı.

Tevzilerin ve parke taşı döşemelerinin özenli bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizde uzun yıllardır yapılmayı bekleyen, vatandaşlarımızın dilekçelerine konu olan Pınarbaşı Mahallesi 4/5 ve 77/8 Sokak’ı ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla kısa sürede halkımızın kullanımına açtık. Allah’a şükür bu yolu hizmete açmak bizlere nasip oldu. Yağışlı havalarda çukurların oluştuğu, araçlara zarar veren, kalan günlerde ise toz toprak içerisinde kalan, atıl durumda kalmış bir yolumuzdu. Hazırladığımız program çerçevesinde alt ve üst yapısıyla örnek bir yol yaptık. Nazillimize hayırlı olsun” diye konuştu.