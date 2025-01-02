Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk iş gününde dört mahallede eş zamanlı olarak sahaya indi.

Pınarbaşı, Aydoğdu, Turan ve Şirinevler mahallelerinde başlatılan yol bakım, onarım ve tadilat çalışmalarıyla bozuk yollar çile olmaktan çıkacak.

Bozuk yolların tamirinden parke döşemeye, kaldırım düzenlemelerinden yağmurlama altyapı iyileştirmelerine kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmalar, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Şehrin her köşesinde sorunların çözümü için kapsamlı bir planlama yaptıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik“Nazilli’yi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 2025 yılında yollarımızı daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşturacağız. Yeni yıl Nazillimiz için sosyal belediyecilik ve yol çalışmaları konusunda büyük bir dönüşüm başlattığımız yepyeni bir sene olacak" dedi.

Nazilli Belediyesi dört mahallede eş zamanlı olarak sürdürdüğü çalışmalarla yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptı.