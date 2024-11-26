Nazilli Belediyesi Personeli saat mevhumu gözetmeksizin çalışırken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın mağduriyetini gidermek için zamana bakmadı.

Geçtiğimiz günlerde yağan sağanak yağış sonrası su taşkını yaşayan Kurudere mevkii kanal yolu üzerinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması yaptı. ASKİ ile yapılan çalışmada taziye evinin batısında bulunan 4 hane artık kanalizasyondan taşan sulardan kurtarıldı. Her sağanak yağış sorası bu bölgede yaşanan su baskınlarına geçici değil bu sefer kalıcı bir çözüm bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Ekiplerimizin ASKİ ile birlikte gerçekleştirdikleri kanalizasyon hattı yenileme çalışması sayesinde burada bulunan 4 hane evlerinde su baskınından kurtarıldı. Suların evlerden ve evlerin bahçelerinden tahliyeleri gerçekleştirildikten sonra bağlantı boruları tespit edildi. Mesai bitimine denk gelmesine rağmen ekibimizin özverili çalışması sonucu 8 saatte borular yenilendi. Artık evlere bası yapan lağım suları yenilenen kanalizasyon hattı sayesinde bir daha olmayacak ve bundan sonra vatandaşlarımız yoğun yağışlar neticesinde evlerinde kanalizasyondan taşan sular ile uğraşmayacak” dedi.