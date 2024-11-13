Nazilli Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın daha duyarlı olması konusunda çağrısını yineledi.

İlçe genelinde cadde, sokak ve yeşil alanlara atılan çöplerin halk sağlığını olumsuz etkilediğini ve görüntü kirliliğine yol açtığını ifade eden belediye yetkilileri; sık sık temizlenen noktalara saatler içerisinde yeniden çöp bırakıldığını söyleyerek halkın bu konuda bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konteyner kenarına bırakılan molozların çöp kamyonları ile alınmasının teknik olarak imkansız olduğunu ve vatandaşların evsel atık dışındaki çöpler için 444 1 391 numaralı telefonu aramaları gerektiğini belirten ekipler, sokak hayvanları için konteyner kenarına bırakılan bozulmuş yiyeceklerin ise büyük bir tehlike oluşturduğuna da dikkat çekti.

Bilinçsiz bir şekilde sokağa bırakılan çiğ ve bozulmuş et, kokmuş yiyecek ve küflenmiş ekmeklerin sokak hayvanlarına zarar verdiğini söyleyen yetkililer, Nazilli halkına doğa konusunda daha sorumlu davranılması için çağrıda bulundu.