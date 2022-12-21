Nazilli Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahallesi’nde yıllardır yapılmayı bekleyen 281/1, 250, 268, 262 ve 250 sokaklarda yeni yol açma, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahallesi’nde yıllardır yapılmayı bekleyen 281/1, 250, 268, 262 ve 250 sokaklarda yeni yol açma, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi’nde yıllardır yapılmayı bekleyen ve yoğun yağışlarda vatandaşların mağdur olmasına yol aça yollara yönelik çalışma başlattı. Bölgede incelemelerin ardından harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 281/1, 250, 268 ve 262 sokaklarda bakım, onarım ve parke taşı döşeme, 252 sokakta ise yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Yazın tozdan, kışın ise göle dönen yollardan büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Şirinevler Mahalle Muhtarı Yusuf Uysal, “Nazilli Belediyemiz yol çalışmalarımıza hızla başladı. 262 Sokak’ta taş döşeme işlemlerimiz bitmek üzere, 281/1 ile 250 Sokak’ta çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür ediyorum. Çektiğimiz çile Nazilli Belediyesi’nin çalışmaları ile sona erecek” diye konuştu.

2023 yılında Nazilli’nin yatırım bekleyen tüm sokaklarına hizmet götüreceklerini söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizin tüm sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz. Kentimiz yıllardır hasret kaldığı tüm hizmetleri devletimizin desteği, belediyemizin çalışmalarıyla bir bir alacak. 2023, Nazillimizin şaha kalktığı yıl olacak” dedi.