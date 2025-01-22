İlçe genelinde yol çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarının ikinci etabına başladı.

İlçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik ve yol yapım çalışmalarına 2025 yılının ilk ayında da sürdüren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahallelerin sorunlarını tek tek çözmeye devam edeceklerini belirtti. Bu kapsamda sahaya inen Nazilli Belediyesi ekipleri, son olarak Şirinevler Mahallesi 268 Sokak’ta yıllardır beklenen yol yenileme çalışmalarında ikinci etaba başladı. İkinci etap çalışmaları kapsamında yolun stabilizesi tamamlanarak kenar bordürleri döşendi. Şirinevler’de modern ve dayanıklı bir yol ağı oluşturmayı hedefleyen ekipler, mahalleye hem estetik hem de fonksiyonel bir dokunuş kazandırdı.

Yol yenileme çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Tetik; “Mahallelerimizin sorunlarını tek tek çözmekte kararlıyız. Şirinevler’deki çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak. Hedefimiz, halkımıza hak ettikleri hizmeti sunmak" dedi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Başkan Tetik ve Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden mahalle muhtarları ise hizmet bekleyen noktalarda çalışma yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.