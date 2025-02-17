Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sevindikli Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmalarında sona yaklaştı.

İlçe genelinde yol yapım çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, ihtiyaç ivediliği doğrultusunda yenileme, bakım, onarım ve yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Nazilli Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde Sevindikli’de halkın rahat bir şekilde sokağa çıktığını dile getiren Mahalle Muhtarı Mustafa Selek, "Nazilli Belediyemizden talep ettiğimiz yol çalışmalarımızın büyük kısmı tamamlandı. Mahallemizin iç kısmında çok küçük bir yolumuzun yapımı devam ediyor. Vatandaşlarımızın rahatı için Nazilli Belediyemiz gereken çalışmaları yapıyor. Belediyemiz sayesinde vatandaşlarımızın rahatça evine ulaşmasını sağladık. Bizlere bu hizmetleri sağlayan Nazilli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik ve ekibine çok teşekkür ederiz" dedi.

2025’in yol ve sosyal belediyecilik yılı olacağını sık sık ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bu doğrultuda çalışmalar yaparak şehrin uzun yıllardır süregelen ulaşım sorununu en aza indirecek hizmetlere imza atamaya devam ediyor.