Nazilli Belediyesi personeline Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) Başkanı Halil Memiş tarafından İdari Yapılanma, Aidiyet ve Kurumsallaşma ile Resmi Yazışma Kuralları konularında hizmet içi eğitim semineri verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi seminer, iki ayrı bölümde yaklaşık 4 saat sürdü. Belediye Meclis Salonu’nda verilen eğitimde, resmi yazışmalarda usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin belediyeler açısından değerlendirilmesi, resmi yazı ve dilekçelerin cevaplandırılma süreleri, merkezi kayıt sistemi uygulamaları, resmi yazışmalarla ilgili yeni standart dosya planı uygulamaları ve birim ve kurum arşivlerinde saklama süreli dosya planı sistemi oluşturulması konuları işlendi.

Hizmet içi eğitimlerin her yıl belirli aralıklarla yapılarak belediye personellerinin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Öncelikle seminerimizin konuşmacısı Halil Memiş beyefendiye kıymetli sunumları için teşekkür ediyoruz. Sürekli değişen mevzuatlar karşısında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için personelimize yerinde eğitim imkanı verdiler. Resmi yazışmaların yanı sıra idari yapılanma ve kurumsallaşma gibi oldukça önemli konularda bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Mesai arkadaşlarımız bu eğitimlerden en iyi şekilde istifade edeceklerdir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.