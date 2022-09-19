Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) tarafından Nazilli Belediyesi personellerine ‘Temel İletişim, Kişisel Gelişim ve Kurum İçi İletişim’ konulu seminer verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) tarafından Nazilli Belediyesi personellerine ‘Temel İletişim, Kişisel Gelişim ve Kurum İçi İletişim’ konulu seminer verildi.

TBB Eğitmeni Cem Ogün Şen tarafından Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere 45 personel katıldı. Nefes, farkındalık, etkili dinleme, etkili konuşma, ikna ve beden dili konularında detaylı bilgiler aktaran Şen, uygulamalarla anlatımlarını destekledi.

Hizmet içi eğitimlere katılım konusunda belediye personellerinin yüksek bir bilinçle hareket ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; ‘İstisnasız tüm birimlerimizde vatandaşlarımızla yakın temas halindeyiz. Birebir iletişim kurduğunda vatandaşlarımız kendilerini daha iyi ifade ediyor. Bu nedenle telefonla aramak yerine belediyemize gelmeyi tercih ediyorlar. Türkiye çapında yapılan anketlerde belediye içi hizmetlerde vatandaş memnuniyeti sonuçlarımız çok iyi çıktı. Ben bu sonuç için de her birinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki sonuçlarda da Türkiye ortalamasında ilk 3’e gireceğimize inanıyorum” diyerek kurtuluşun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan ‘Geçmişten Geleceğe Nazilli’ isimli kitabı Eğitmen Şen’e hediye etti.

Nazilli’nin tarihi konunda detaylı araştırmalar yaptığını ve kente hayran kaldığını dile getiren Şen; “Öncelikle Nazilli Belediyesi çalışanlarına ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandım. Şehrin zengin dil yapısından ve kültüründen çok etkilendim. Farkındalığı yüksek olan bu kentte yaşadığınız için çok şanslısınız. Yapılan eğitimin bakış açışınızı zenginleştireceğine inanıyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.