Nazilli Belediyesi ve Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) iş birliğiyle düzenlenen program çerçevesinde, belediye personeline 3 gün süren hizmet içi eğitimi verildi.

Nazilli Belediyesi daha kaliteli hizmetler sunabilmek için personeline eğitim seminerleri vermeye devam ediyor. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından programlanan ve 3 gün süren eğitimler Nazilli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Haftanın ilk gününde başlayan 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerleri MİARGEM Başkanı Halil Memiş ve MİARGEM Başkan Yardımcısı Başuzman Salih Üçüncü tarafından verildi. Üç günlük eğitim programında; doğrudan temin sürecinde yer alanlar, sorumlulukları evrak hazırlama ve doğrudan teminde resmi yazışma kuralları ile nezaket kuralları konuları işlendi.

Son gün gerçekleştirilen eğitim semineri programında ise Devlet Memurlarının Görevleri, Sorumlulukları Hakları ve Uygulanan Yasaklar ile Mevzuat Okuryazarlığı, Kamu Yönetimi Etiği, Etik Karar Alma konuları anlatıldı.

Belediye personeli ile Eğitim Programlarını periyodik aralıklar ile takip eden ve oldukça faydalı bilgiler ile donandıklarını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Çok değerli eğitmenlerimizden personelimiz çok önemli konularda bilgiler aldı. Bu tür eğitim programları İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün planlamaları ile gerçekleşiyor. Üç gün süren eğitim seminerlerinin oldukça faydalı olduğunu düşünüyor ve personelimizin zaman sürecinde değişikliklere uğrayan sistemler hakkında kendilerini yenilediklerini düşünüyorum. Emeklerinden dolayı da kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.