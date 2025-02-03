Nazilli Belediyesi, çocukların sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi için başlattığı oyun parklarındaki dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Atatürk ve 23 Nisan Parkı’ndan başlayan çalışmalar, belediye ekipleri tarafından titizlikle yürütülerek ilçedeki tüm oyun grupları dezenfekte edilecek.

İlçe genelinde gerçekleştirilen temizlik uygulamasıyla; son yıllarda yaygınlaşan el, ayak, ağız hastalığı gibi viral enfeksiyonlara karşı önlem alınmış olacak.

Çocukların sağlığını korumak için bu tür uygulamaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Ekiplerimiz, hijyen çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızın dikkatli olmaları konusunda gerekli uyarıları yapıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer hijyen ve temizlik uygulamalarına devam ederek çocuklarımızın daha sağlıklı alanlarda vakit geçirmesini sağlayacağız. Emeklerinden dolayı tüm ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.