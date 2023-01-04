Nazilli Belediyesi ekipleri, Dualar Mahallesi’nde çiftçilerin yoğun olarak kullandığı yaklaşık 3 kilometrelik ova yolunda düzenleme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Dualar Mahallesi’nde çiftçilerin yoğun olarak kullandığı yaklaşık 3 kilometrelik ova yolunda düzenleme çalışmalarına başladı.

Çalışmalarda üreticilerin tarlalarına daha rahat ulaşım sağlaması ve özellikle yağışlı dönemlerde mağdur olmaması için Dualar başta olmak üzere Pirlibey, Mescitli ve Yazırlı Mahallelerinin güzergahında yer alan yaklaşık 3 kilometrelik hatta düzenleme çalışmalarına başlandı. Baştan sona genişletilen ova yoluna akabinde mıcır serildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Dualar Mahallemizden başlayıp, Menderes nehrine kadar inen Pirlibey, Mescitli, Yazırlı ve Dualar’lı çiftçilerimizin yoğun kullandığı 3 kilometrelik ova yolunda çalışmalara başladık. Çiftçilerimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Dualar Mahallesi sakinleri, yıllardır tarlalarına gitmek için çektikleri çilenin sona ermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.