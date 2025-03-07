Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İstiklal, Zafer ve Dumlupınar Mahallelerinde can ve mal güvenliğini tehdit eden 4 farklı metruk binanın yıkımını gerçekleştirerek bölgenin temizliğini yaptı

İmar yönünden ömrünü tamamlayan, görüntü kirliliğinin yanı sıra can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yapılar konusunda hassasiyetle çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri, metruk binalara yönelik yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Son alarak İstiklal, Zafer ve Dumlupınar’da tespit edilen 4 farklı metruk bina, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı. Yıkım esnasında mahalle sakinlerinin tozdan etkilenmemesi için sulama yapılarak ekiplerin çalışmalarına destek verildi.

Metruk binalar konusunda, emniyet ve kurumlar ile ortak hareket edildiğini ve mahalle muhtarları ile sık sık görüşüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Kentsel dönüşüm noktasında ömrünü tamamladığı için genel görüntüyü bozan, can güvenliğini tehlikeye atan yapıları yıkmaya devam ediyoruz. Bu alanlar bakımsız kaldığı için aynı zamanda halk sağlığını da tehdit ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz bu konuda oldukça hassas bir çalışma yürütüyor. Tüm ekibime çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.