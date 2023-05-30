Nazilli’nin en gözde bölgesinde yer alan ve yıllardır atıl durumda olan Koca Camii Merkez Büfe, Nazilli Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine açılacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, tarihi dokunun korunarak mevcut yapının baştan sona yenileneceğini söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgede incelemelerde bulundu.

Uzun Çarşı gibi merkezi bir lokasyonun hemen yanında yer almasının yanı sıra Koca Camii ve Dokuzun Hamamı gibi tarihi dokulara sahip bölgenin en iyi şekilde değerlendirileceğini ifade eden Başkan Özcan; “Belediyemize ait Nazillimizin en güzel noktalarından bir tanesi. Birden çok derme çatma yapının, eskiyen ve modernize edilemeyen, görüntü olarak da kirlilik, kullanım açısından da zorluk oluşturan bir alandı. İşgaliyeler söz konusuydu. Onlarla ilgili çalışmalarımız oldu. Tabi söz konusu işletmenin ihale süresinin sona ermiş olması aynı zamanda kendi tarafından işletilmemesi gibi sebeplerle tahliyesi noktasında Kaymakamlığımıza müracaat ettik. Onlar da değerlendirme hususunda işlemi icra edeceklerini söylediler. Hukuki süreç tamamlandı. Koca Camii, Beş Eylül İlkokulu, Dokuzun Hamamı gibi Roma dönemine kadar giden yapıların olması nedeniyle burası tarihi bir sit alanı. Sit alanında yapılacak her şey Anıtlar Kurulu’na tabiidir. Onunla ilgili müracaatlarımızı yaptık” dedi.

Vatandaşların daha ucuz fiyatlara daha iyi hizmet alabilmesi için işletmenin Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Özcan; “Projenin tam manasıyla hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun” sözlerini kaydetti.