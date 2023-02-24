Deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik yardım ulaştırmaya devam eden Nazilli Belediyesi, 202 adet soba, 1 adet konteyner yaşam ünitesi ve yakacak malzemelerini Kahramanmaraş’a gönderdi.

Deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik yardım ulaştırmaya devam eden Nazilli Belediyesi, 202 adet soba, 1 adet konteyner yaşam ünitesi ve yakacak malzemelerini Kahramanmaraş’a gönderdi.

Nazilli halkının depremzedelere yardım süresince fedakarca çalıştığını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ihtiyaç ivediliği gözetilerek temin edilen tüm malzemelerin bölgeye ulaştırılacağını kaydetti. Bölgede ısınma ve barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner ve soba sevkiyatının yapıldığını ifade eden Başkan Özcan, emeği geçenlere teşekkür etti.