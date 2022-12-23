Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kuruduğu için can ve mal kaybına sebebiyet vermesi muhtemel kızılçam ağaçlarını tespit ederek kesim çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kuruduğu için can ve mal kaybına sebebiyet vermesi muhtemel kızılçam ağaçlarını tespit ederek kesim çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, özellikle şiddetli rüzgar ve yağışta tehlike saçan ve güçsüz köklere sahip olduğu için devrilmesi muhtemel çam ağaçlarını tespit etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik tedbirleri alarak iş makinaları yardımıyla kuruyan ağaçlar için kesim çalışması başlattı.

Kesilen ağaçlar yerine yenilerinin dikileceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bu yönde vatandaşlarımızdan gelen taleplerimizi değerlendirdik. Ekiplerimiz gerekli saha çalışmalarını gerçekleştirdi. Kuruyan kızılçam ağaçlarımız tespit edildi. Kesim çalışmalarını güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Belirlenen noktalara yeni ağaç dikimlerimiz yapılacak. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Nazilli Belediyesi her zaman doğa dostu bir belediye olmuştur. Bundan sonra da ilçemizdeki yeşil alanların artırılması yönünden çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.