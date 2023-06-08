Yalnızca kent merkezinde değil şehrin her noktasına hizmet ulaştırmaya devam eden Nazilli Belediyesi; Ketenova Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metrekare alanda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ketenova Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 2 bin metrekare alanın stabilizesini gerçekleştirilerek mevcut toprak yolda genişletme yapıldı. Geçtiğimiz yıl Nazilli Belediyesi’nin Ketenova’da yürüttüğü 10 farklı çalışma ile mahallenin eksiklerinin büyük bir kısmının giderildiğini dile getiren Mahalle Muhtarı İsmail Güler, “Belediye Başkanımıza taleplerimizi ilettik. İsteklerimiz bir bir yerine getirildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şuan mahalle camiimizin ön kısmında yeni yol faaliyetlerimiz başladı. Akabinde istinat duvarımız yapılacak. Şahsım ve mahallem adına Kürşat Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.