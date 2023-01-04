Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kestel Mahallesi’nde 50 yıldır yapılmayı bekleyen istinat duvarı ve yol çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kestel Mahallesi’nde 50 yıldır yapılmayı bekleyen istinat duvarı ve yol çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlatılan hizmet seferberliğinde Kestel Mahallesi’nde yarım asırdır yapılmayı bekleyen istinat duvarı ve yol çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda 936 metreküp istinat duvarı inşa edilerek 306 metreküp derz yapıldı.

Faaliyetleri yakından takip eden Mahalle Muhtarı Yılmaz Sevinin; “50 senedir yapılmayan eski mezarlığımızın istinat duvarını Nazilli Belediyemiz bitirmiş durumda. Mezarlığımızın içerisinde türbemiz de var. Bunun yanında mezarlığımızın önünde bulunan yolumuz genişletilerek yaya ve araç trafiğine uygun hale getirildi. İleride yer alan diğer yolumuz da iş makinaları ile açıldı. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

82 mahallenin tamamında eksiklerin giderilmesi için başlatılan hizmet seferberliğinin neticesinde Nazilli’nin hak ettiği yatırımlara kavuşacağını söyleyen Başkan Özcan; “Yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan dolayı tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte heyecanlıyız, gayretliyiz. Ekip arkadaşlarımız seri bir şekilde çalışıyor, bir yandan eksik tespitleri yapıyoruz hemen ardından hizmet yapıyoruz. Hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde hizmet ediyoruz. Hızımızı ve yoğunluğumuzu arttırdık, en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah kazandırılan yatırımlarla Nazillili hemşehrilerimizin yüzü gülecek” sözlerini kaydetti.