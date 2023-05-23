Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Karahallı Mahallesi’nde 5 farklı noktada toplam bin 154 metreküp istinat duvarı ördü.

Merkezden uzak noktalara yaptığı yatırımlarla ‘kalkınma kırsaldan başlar’ anlayışını destekleyen Nazilli Belediyesi, Karahallı Mahallesi’nde can ve mal güvenliğini tehdit eden ve trafik akışını bozan noktalarda istinat duvarı ile güçlendirme çalışması yaptı. Muhtar Ersun Özdemir ve mahalle sakinlerinin taleplerinin ardından incelemelerde bulunan saha ekipleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla başlattıkları çalışmaları kısa sürede tamamlayıp vatandaşların yüzünü güldürdü.

Çalışmalar çerçevesinde yayla mezarlık bölgesinde 494, yayla camii yanında 403, merkez camii bölgesinde 134, merkez anayol kenarında 123 olmak üzere toplam 1154 metreküp taş duvar yapıldı.

Karahallı Mahallesi’ndeki yatırımlarından dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Muhtar Ersun Özdemir, “Nazilli Belediyemiz tarafından mahallemizde 5 farklı noktada başlatılan mezarlık çevresi düzenleme ve diğer istinat duvarı çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yapılan bu güzel ve kalıcı hizmetlerden dolayı desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Nazilli Belediye Başkanım Kürşat Engin Özcan beye ve çalışan emek veren tüm herkese şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.