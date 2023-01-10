İlçede hayata geçirilecek projelerle ilgili bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara’ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yerini Meclis Üyesi Esin Ülkü Beyazıt’a bıraktı.

İlçede hayata geçirilecek projelerle ilgili bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara’ya giden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yerini Meclis Üyesi Esin Ülkü Beyazıt’a bıraktı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a güven ve jestinden dolayı teşekkür eden Beyazıt, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kadınların ve gençlerin içinde olmadığı bir demokrasinin sadece eksik değil aynı zamanda sürdürülemez olduğunu ifade etmektedir. Bu görevlendirme Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’ın gösterdiği nazik bir jest ve tabii ki siyaseten bakışının da bence çok hoş bir örneği. Bunun altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başkanımıza şahsıma güvenerek emanet ettiği makamına layıkıyla vekalet etmeye gayret edeceğimi ifade ederek teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu kıymetli toprakların hakkını vermek adına, gelecek nesillere ekonomik, sosyal, kültürel yönden daha da gelişmiş bir Nazilli bırakabilmek için koşturan gecesini gündüzüne katarak bir çivi çakan herkesin yolunun açık olmasını diliyorum” dedi.

Vekalet görevinin ardından ilk olarak Nazilli Gazeteciler Cemiyeti tarafından Atatürk heykeli önünde düzenlenen çelenk koyma törenine katılan Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt,“Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet’in etrafında çelikten bir kale oluşturan yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum” sözlerini kaydetti.

İstasyon Meydanı’ndaki programın ardından Vekil Başkan Beyazıt ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, basın mensupları ile birlikte vefat eden gazetecilerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.