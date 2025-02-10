Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Işıklar Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayarak çökme meydana gelen yola müdahale etti.

Çalışmalar kapsamında, çöken yolun bulunduğu kanalın üzerine kalıp yapılarak ardından hasır demir döşenip betonlama işlemleri tamamlandı.

Hızlı müdahalelerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden Işıklar Mahalle Muhtarı Mustafa Karabulut; "Birkaç gün önce mahallemizden geçen bu yolda ciddi bir göçük meydana gelmişti. Konuyu Nazilli Belediye Başkanımız Dr. Ertuğrul Tetik’e ilettim. Başkanımız Fen İşleri Müdürümüze yönlendirdi. Ekipler mahallemize gelerek çalışmalara başladı. Başkanımıza ve müdürümüze şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe genelinde kullanım ömrünü tamamlayan bölgelerin tespit edilerek yenileme faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Şehrimizin en büyük sorunlarından biri olan yollarımızın ivedilikle yenilenmesi için hem şehir merkezinde hem de diğer noktalarda hızlı bir planlama yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Nazilli’nin her noktasını yeni ve kullanışlı yollara kavuşturacağız" sözlerini kaydetti.