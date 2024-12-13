Nazilli Belediyesi işletmesi olan ve konumu, lezzet standartları ve hijyen kalitesi ile vatandaşların öncelikli tercihi haline gelen Hangar Kafe Restoran yenilendi.

Yaklaşık 430 metrekarelik restoran, 205 metrekarelik kafe ve 482 metrekarelik bahçe alanına sahip restoranın peyzaj düzenlemeleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden yapıldı.

Modern peyzaj teknikleri ile görsel olarak iyileştirilen ağaçların düzenlemesi ve bakımı belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Belediyemize ait Hangar Kafe Restoran hem iç hem de dış dizaynıyla çok güzel bir görünüme sahip. Halkımızın çok sakin ve rahat bir şekilde dinlenip aynı zamanda lezzetli yemekler yiyebilecekleri harika bir yer oldu burası. Ayrıca buraya geldiğinizde Nazilli’nin tarihini, nostaljisini görüyorsunuz. Bunu gelince hissedeceksiniz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Buranın yeniden yapılandırılmasında gece gündüz çalışan ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyeye ait Hangar Kafe Restoran ile Menderes Et ve Balık Restoran’da yapılacak yılbaşı etkinliklerine tüm Nazilli halkını davet eden Başkan Tetik; “Bu gördüğünüz alanda yılbaşı kutlamasında hep beraber olacağız. Yeni yılı dolu dolu kutlamak isteyen herkesi belediyemize ait olan Hangar Kafemize bekliyoruz. Aynı zamanda yine belediyemizin iştiraki olan Menderes Et ve Balık Restoran’da da yeni yıl kutlamalarımız olacak. Ben ve tüm ekibim sizlerin rahatı için, kaliteli, hijyenik ve ekonomik alanlara tüm halkımızın ulaşabilmesi için çalışıyoruz” sözlerini kaydetti.