Nazilli Belediyesi ekipleri, Haydarlı Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki engelli Güler Şimşek’in evine giden yolu baştan sona yeniledi.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Haydarlı Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki engelli Güler Şimşek’in evine giden yolu baştan sona yeniledi.

Hayata geçirilen tüm projelerde 7’den 70’e tüm vatandaşları göz önünde bulundurarak hareket eden ve engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Nazilli Belediyesi, Haydarlı Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşın talebine anında yanıt verdi. Yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği felç sonucu yürüyemeyen 50 yaşındaki Güler Şimşek’in evine giderek yol açımı için saha incelemesi yapan belediye ekipleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla çalışmalara başladı.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür eden Güler Şimşek’in oğlu Tuncay Şimşek, “Annem geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 3 senedir rahat hareket edemiyor. Evimizin önünün genişletilmesi ve yol yapımı bizim için çok önemliydi. Mahalle muhtarımıza ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Taleplerinin iletilmesinin ardından çalışmaların ivedilikle başladığını belirten Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, “Başkanımız sağ olsun bir sözümüzü iki etmedi. Güler ablamızın eşi de kanser hastası. Şuan Aydın’da tedavisi devam ediyor. Tuncay oğlumuz hem annesi hem de babası ile ilgileniyor. Evlerinin önünde bulunan alan oldukça dar ve kullanışsızdı. Belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla bundan sonra günlük yaşamı daha kolaylaşacaktır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.