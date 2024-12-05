Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mergen Köprüsü’nden İsabeyli’ye kadar olan Devlet Karayolu güzergahında ağaç budama, ot biçme ve temizlik çalışması başlattı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Devlet Karayolu güzergahında kapsamlı çalışma başlattı. İlk etap çalışmaları kapsamında Mergen Köprüsü’nden Millet Bahçesi’ne kadar olan güzergahta yabani otlar biçilerek kuruyan ağaç dalları budandı. Refüjlerde yer alan ve trafik akışını tehlikeye atarak görüş açısını engelleyecek ağaç dalları ekipler tarafından budanarak temizliği gerçekleştirildi.

İkinci etap çalışmalarında İsabeyli Mahallesi Devlet Karayolu girişine kadar yer alan tüm noktaların detaylı olarak temizleneceği ifade eden belediye yetkilileri, özellikle kış aylarının gelmesiyle trafiği aksatacak tüm durumların ortadan kaldırılması ve şehrin genel görünümünün iyileştirilmesi için faaliyetlerin devam edeceğinin altını çizdi.

Çalışmalarından dolayı ekiplerine teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Bu güzergah bizim için ayrıca önem taşıyor. Çünkü Denizli-İzmir geçişinde yer alan ve her gün on binlerce kişinin kullandığı bu bölge hem güvenlik hem de güzel ilçemizin genel görünümü noktasında çok önemli. Bizler de Nazilli Belediyesi olarak ilçemiz sınırlarında bulunan DKY üzerinde bir çalışma başlattık. İsabeyli’ye kadar sürdürülecek çalışmalarda emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum” dedi.