Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydoğdu Mahallesi 364 ve 79 Sokak’ta yürütülen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydoğdu Mahallesi 364 ve 79 Sokak’ta yürütülen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.

Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi 364 ve 79 sokakta gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bina önlerinde görüntü kirliliğine neden olan beton yapılar yıkıldı. Alanın stabilizasyon, bordür ve kaldırım yenilemesi yapan ekipler, yaklaşık bin 500 metrekare alanda parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Aydoğdu Mahallesi’nde yürütülen çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Ümit Öncü, “364 Sokak’ta 85 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte, 79 Sokak’ta ise 80 metre uzunluk ve 6 metre genişlikte yollarımız yapıldı. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Mahallemizin pek çok eksiği vardı. Başkanımız mahallemize geldi incelemelerini yaptı ve hızlıca ekibini gönderdi. Sokaklarımızda evlerin önünde trafiği engelleyen alanlar mevcuttu. Hepsi bir bir tespit edilerek iş makinaları ile yıkıldı ve mahallemize yakışır yollar kazandırıldı. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.