Nazilli Belediyesi, temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları seferberliğin 23. gününde Dallıca Mahallesi’ni baştan sona temizledi. Temizlik çalışması mahalle sakinlerinden de tam not aldı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Dallıca Mahalle Muhtarı Murat Halal; “Nazilli Belediyemizin Dallıca Mahallemizde yaptığı geniş, kapsamlı temizlikten dolayı buradan mahallem adına Nazilli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik’e ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yol ve temizlik faaliyetlerine yoğunlaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Tetik, 82 mahallenin tamamına hizmet ulaştırmak için belediyenin tüm birimleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.