Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde deprem bölgesinden gelen kadınları ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde deprem bölgesinden gelen kadınları ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde deprem bölgesinden Nazilli’ye gelen kadınlar unutulmadı. Önceden belirlenen programları nedeniyle Ankara’da olan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı vekaleten depremzede kadınları ziyaret eden Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 6 Şubat’ta yaşanan depremlerdeki kayıpların acılarıyla karşıladıklarını belirtti. Nazilli Belediyesi Misafirhanesi, İsabeyli Gevherhan Sultan KYK Öğrenci Yurdu ve Sümer Hacı Mustafa Efendizade KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan depremzede kadınlara çiçek takdiminde bulunan Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü depremde kaybettiğimiz, yakınlarını kaybeden ve depremzede kadınlarımıza adıyoruz. Kalbimiz her türlü zorluğa göğüs geren, dimdik ayakta kalabilen depremzede kadınlarımızla. Bu özel günde ve her zaman yanlarında olduğumuzu unutmasınlar. Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen, çalışan, üreten, hayata sevgi ve incelik katan tüm kadınları bir kez daha anıyoruz” ifadelerini kullandı.