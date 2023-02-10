Nazilli Belediyesi 8 araca yükledikleri malzemeler ile deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nazilli Belediyesi 8 araca yükledikleri malzemeler ile deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü yardım kampanyası ile afet bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren büyük bir özveriyle koordine olan Nazilli Belediyesi beşinci günde de devam ediyor.

Nazilli Belediyesi ekipleri son olarak gönderdiği ekipman desteği ile Gaziantep’in Islahiye ilçesine 8 araç birden çıkarırken felaketinin ilk gününden bu yana, eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma örneği sergilemeye devam ediyor.

Belediye meydanında hazırlanan 1 kamyon, 7 transitte tuvaleti de dahil olmak üzere 4 adet konteyner ev, yakacak, battaniye, yorgan, yatak, giyim, gıda ve temel ihtiyaçların tümü yer alıyor.