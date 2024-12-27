Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi kuzeyinde bulunan çökeltme havuzlarında temizlik çalışması yaptı.

Nazilli Belediyesi ekipleri; yoğun yağışlarda çamur ve yağmur suyunun birikerek ani su baskınlarına neden olduğu Aydoğdu Mahallesi’nde çalışma başlattı. Konut, yol ve işletmelerin ani su baskınlarından etkilenmemesi için çalışan ekipler, su tahliyesinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için çökeltme havuzlarını detaylı olarak temizledi.

Vatandaşların yoğun yağışlarda mağdur olmaması için bu tür çalışmaların titizlikle gerçekleştirildiğini dile getiren belediye yetkilileri, herhangi bir olumsuzluk anında 444 1 391 numaralı telefondan 7 gün 24 saat Nazilli Belediyesi’ne ulaşabileceklerini dile getirdi.

Söz konusu çalışmalarla hem Aydoğdu’da hem de Yeşil Mahalle’de meydana gelebilecek taşkınların önüne geçilmiş oldu.