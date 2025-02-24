Nazilli Belediyesi, müziğe ilgi duyan çocukları bir araya getirmek ve yeteneklerini geliştirmek için Çok Sesli Çocuk Korosu kuruyor.

7-14 yaş arası çocukların başvurabileceği koroda, yetenekli genç sesler keşfedilerek müziğe olan ilgilerini artırmak için çalışmalar yapılacak. Koroya katılmak isteyen çocuklar, 14 Mart Cuma gününe kadar Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden kayıt yaptırabilecek. Koro çalışmalarında çocuklar, çok sesli müzik eğitimi alarak hem bireysel hem de toplu performans becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Nazilli Belediyesi olarak bu tür sosyal çalışmaları çok önemsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerinin geliştirilmesi, daha fazla sosyalleşmelerinin sağlanması ve kendi yaş grupları ile iletişimlerinin artırılması için çok sesli çocuk koromuzu kuruyoruz. Müziğe ilgi duyan çocuklarımızı belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne kayıt için davet ediyorum" dedi.