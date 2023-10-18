Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında 21 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek Türk Halk Müziği Konseri’ni İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

İsrail güçlerinin akşam saatlerinde Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldığı ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini saldırılarla çatışmanın daha da endişe verici bir hal aldığını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kadın, çocuk, sivil ayırmaksızın hastane bombalamak vahşettir, soykırımdır. En büyük insanlık suçudur. İnsanlığın mahşeri vicdanı ve tarih nezdinde muhakkak yargılanacaktır. İnsanlık suçu işleyen İsrail devletini kınıyorum” dedi.

Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak.