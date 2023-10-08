Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiindeki üretim sahasında gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi.

Nazilli Belediyesi tarafından ‘güçlü toprak güçlü Nazilli’ sloganı ile geçtiğimiz Mayıs ayında hayata geçirilen Nazilli Yüzyılı Milli Tarım Hamlesi çerçevesinde yaklaşık 50 bin fidan belediye bünyesinde yetiştirildi. Belediye Başkanı Kürşat Engini Özcan’ın talimatıyla kurulan tesiste, yerel üreticilere dağıtılacak fidanlar Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilerek şehrin tarımsal gelişimine büyük katkı sunuluyor.

Proje sahasını gezen Başkan Özcan; “Bugün burada Nazillimizdeki üretilen zirai ürünlerden; incir, zeytin, ceviz, turunçgil gibi yaklaşık 50 bin fidanı yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aralık ve Şubat aylarında bunları üreticilerimizle buluşturacağız. Nazillimizdeki çiftçilerimize ve ekonomimize ciddi bir katkı oluşturacağız. Hedefimiz 100 bin fidana ulaşmak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Nazilllimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yeşildere üretim sahasında 500 ceviz, 500 çağla badem, 100 hünnap, 100 iğde, 1000 Gemlik zeytini ve 40 binden fazla incir fidanı yetiştiriliyor.