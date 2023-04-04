Nazilli Belediyesi, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 26’ncı yıldönümü nedeniyle binlerce kişiye Ramazan pidesi dağıttı.

Belediye Meydanı’nda düzenlenen programa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ülkü Ocakları Nazilli Şube Başkanı Hüseyin Arıkan ve üyeler ile birlikte vatandaşlara Ramazan pidesi ikram etti. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Başbuğ’un ebediyete intikalinin başta ülkücü camia olmak üzere tüm Türk dünyasını derinden etkilediğini belirten Başkan Özcan; “Bugün, Türk siyasetine yön vermiş, fikri yapısı ile binlerce kişiye örnek olmuş rahmetli Başbuğumuz için hayrımızı gerçekleştirdik. Ramazan olması dolayısıyla vatandaşlarımıza pide ikramında bulunduk. Allah kabul etsin. 26 yıl önce kaybettiğimiz merhum Alparslan Türkeş’in bizlere bıraktığı emanetini ilk günkü gibi korumak, O’nun düşüncelerini ve ideolojisini yeni nesillere en doğru şekilde anlatmak ve hatırasını şerefle yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Meydanı’ndaki programın ardından Ülkü Ocakları Nazilli Şubesi tarafından Katlı Otopark’ta düzenlenen iftar programını ziyaret eden Başkan Özcan, hazırlıklara yardım eden gençlerle sohbet etti.