Nazilli Belediyesi, depremlerin oluşturduğu insani, ekonomik ve çevre ile alakalı hasarın en aza indirilmesi için hazırladığı çalışmalar çerçevesinde NAFAD’ı hayata geçiriyor.

Nazilli Belediyesi; afet öncesi riskleri azaltma ve afet sırasında profesyonel müdahale için Nisan ayı Belediye Meclisi’nde alınan kararla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde NAFAD’ı kurdu. Büyük çaplı bir afetin bir daha yaşanmaması için, tıpkı binaların depreme dayanıklı inşa edilmesi gibi şehirlerin de afete dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Afet risklerini belirleyip yönetmemiz gerekiyor. Belediyemiz, afet öncesinde risk azaltma ve hazırlık, afet sırasında geçici barınma ve zararların iyileştirilmesi için çalışmalar sürdürüyor. Ayrıca şehrimizde ve ülkemizde yaşanacak afetlerde profesyonel müdahale edebilecek ekipler oluşturuyoruz” dedi.

Afetlere hazırlık konusunda ilçe genelinde NAFAD tarafından eğitimlerin verileceğini belirten Başkan Özcan, “Mahallelerimizde afetlere müdahale konusunda gönüllü olan 18- 60 yaş arası vatandaşlarımıza afet bilinci ve hazırlık, temel ilk yardım, temel arama kurtarma, temel yangın söndürme ve afet psikolojisi eğitimleri verilecek. Bu kişiler, sağlanacak ekipmanlar ile ilk kritik saatlerde yakınlarına, komşularına müdahale edebilecekler. Sonrasında profesyonel ekipler geldiğinde onları doğru yönlendirip destekleyebilecekler. Okullarımızda, kamu ve özel kuruluşlarda afet farkındalık eğitimleri ve tatbikatlar yapılacak” diyerek NAFAD’ın kurulmasının büyük önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.

Profesyonel eğitmenler, gönüllü belediye personelleri ve vatandaşlardan oluşacak ekip, arama kurtarma aracı ve ekipmanlarıyla afetlerde hızlı ve etkin müdahale edebilecek.

Gönüllü olmak isteyen vatandaşlar @nafadnazilli sosyal medya hesaplarındaki linkten başvurularını oluşturabilecek.