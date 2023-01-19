Dualar, Kestel, Yeşil, Pınarbaşı, Zafer, Aydoğdu ve Şirinevler Mahalleleri’nin ardından Dallıca’da yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine başlayan Nazilli Belediyesi ekipleri, 1 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 75 bin metrekare yol çalışması ile rekor kırdı.

Dualar, Kestel, Yeşil, Pınarbaşı, Zafer, Aydoğdu ve Şirinevler Mahalleleri’nin ardından Dallıca’da yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine başlayan Nazilli Belediyesi ekipleri, 1 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 75 bin metrekare yol çalışması ile rekor kırdı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mahallesi Atatürk Caddesi doğu ve batısında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 2 bin 100 metrekare yeni yol açtı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bugün Dallıca Mahallemizdeyiz. 2 yolumuzu yeni açtık. 5 ayrı noktada ise tamirat çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden yollarımızı yenilemek için emek veriyor. Mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dualar, Kestel, Yeşil, Pınarbaşı, Zafer, Aydoğdu ve Şirinevler Mahallelerinde de eş zamanlı çalışmaların yapıldığını kaydeden Özcan, “Hiçbir tartışmanın tarafı olmadan, yalnızca hemşehrilerimize hizmet edeceğimizi söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada 1 ay gibi kısa bir sürede 75 bin metrekare yol yapmışız. Bu rakam bizler için büyük bir gurur ve mutluluk. Vatandaşlarımız sabırlı olsunlar. İnşallah yapılmayı bekleyen tüm yollarımızı şehrimize yakışır bir şekilde yenileyeceğiz” dedi.