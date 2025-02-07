Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, halk buluşmalarına İstiklal Mahallesi’nden başladı.

Beraberinde daire müdürleriyle İstiklal Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tetik, halkın sorunlarını yerinde dinleyerek çözümü için ekiplere talimat verdi. 50 yıldır yapılmayı bekleyen sorunların çözümü için gerekli planlamayı yaptıklarını kaydeden Başkan Tetik, "Mahalle buluşmalarımıza başladık. Bu toplantıları 82 mahallemizin tamamına yayarak devam edeceğiz. Halkımızın sorunlarını bize anlatması lazım. Bizler sizler için varız" dedi.

İstiklal Mahallesi sakinlerinden gelen talepleri Başkan Tetik ve ekibine ileten Muhtar Songül Meke, mahalle buluşmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti.