Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programlarının sekizincisi Yeni Mahalle’de gerçekleştirildi.

Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının artırılması için sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalara devam eden Nazilli Belediyesi, Yeni Mahalle’de iftar programı düzenledi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, yaklaşık 5 bin kişi dualarla aynı sofrada orucunu açtı. Teşriflerinden dolayı Yeni Mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Özcan; “Ramazan’ın ilk günkü coşkusunu farklı mahallelerimize taşımaya devam ediyoruz. Bugün Cumartesi Pazarı’nın kurulduğu alanda sekizinci iftarımızı gerçekleştirdik. Olumsuz hava şartlarına rağmen hemşehrilerimiz teveccüh gösterip katılım sağladılar. Başta Nazillimiz olmak üzere ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.