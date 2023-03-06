Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ‘herkese eğitim’ sloganı ile kurulduğu günden bu yana binlerce kişiye destek veren Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi(NAZGEM), deprem bölgesinden gelen 30 misafir öğrenciyi sınavlara hazırlıyor.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ‘herkese eğitim’ sloganı ile kurulduğu günden bu yana binlerce kişiye destek veren Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi(NAZGEM), deprem bölgesinden gelen 30 misafir öğrenciyi sınavlara hazırlıyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından 2019 yılında kurulan ve bugüne kadar binlerce öğrencinin hayatına dokunan NAZGEM; deprem bölgesinden gelen öğrencileri sınavlara hazırlamak, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği vermek için harekete geçti.

30 öğrenciyi diğer eğitim grupları ile birlikte sınavlara hazırladıklarını kaydeden Başkan Özcan, NAZGEM öğretmenlerinin ek etüt ve birebir derslerle yaşanan eksikliği kapatmak için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

5’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilere eğitim verildiğini söyleyen Başkan Özcan; “Deprem bölgesinden Nazillimize gelen ve eğitim hayatı başarılarla dolu çocuklarımız var. Biz onların bu başarılarını devam ettirmek ve yaşadıkları acıların ileriki yaşamlarına kötü yansımasını önlemek için tüm öğretmenlerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu zor günleri eğitimle, bilimle, birlik ve beraberlikle aşacağız” dedi.