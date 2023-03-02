Türk pop müziğinin sevilen ismi Nazan Öncel, 11 Mart’ta Moda Kayıkhane’de olacak. Konserin biletlerine ise Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nazan Öncel, 11 Mart’ta Moda Kayıkhane’de olacak. Konserin biletlerine ise Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Nazan Öncel, klasikleşen şarkılarıyla 11 Mart Moda Kayıkhane sahnesinde olacak. "Gidelim Buralardan", "Erkekler de Yanar", "Aşkım Baksana Bana" gibi şarkılarıyla tüm zamanlara damgasını vuran Nazan Öncel, en sevilen parçalarını Kayıkhane sahnesinde sevenleri için söyleyecek. Saat 22.00’de başlayacak konserin biletleri ise Türkiye’nin tiyatro, sinema, opera, bale, konser ve spor karşılaşmaları online biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.