Türk pop müziğinin sevilen ismi Nazan Öncel, 90’lardan bugüne en güzel şarkılarını 20 Mayıs Cumartesi günü Moda Kayıkhane’de seslendirecek. Merakla beklenen konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Türk pop müziğin yıllara meydan okuyan söz yazarı, besteci ve şarkıcılarından Nazan Öncel, 7’den 70’e herkesin hafızasına kazınan klasikleşmiş şarkılarıyla 20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 22.00’de Moda Kayıkhane sahnesinde olacak. “Gidelim Buralardan”, “Erkekler de yanar”, “Aşkım Baksana Bana” gibi şarkılarıyla müziğe damgasını vuran Nazan Öncel, en sevilen parçalarını Kayıkhane sahnesinde sevenleri için söyleyecek. Her konseri dinleyicilerin büyük ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Nazan Öncel’in sevilen şarkılarını bu defa Kadıköy’deki hayranlarıyla seslendireceği konserin biletleri online biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

6 Şubat 1956 yılında İzmir Karşıyaka’da öğretmen bir anne ve memur bir babanın kızı olarak doğan Nazan Öncel, sahneyle 1961 senesinde sinema filmi “Acı Tesadüf” ile çocuk yıldız olarak tanıştı. Notayı 6 yaşındayken annesi Raziye Hanım’dan öğrenmesiyle ortaokul yıllarında gitar çalıp, şarkı söylemeye başladı. Nazan Öncel, 1971’de 15 yaşında kurduğu Çılgınlar grubuyla birlikte düğün salonlarında ve festivallerde şarkı söyledi. 1975’te İzmir Radyosu’nun düzenlediği bir şarkı yarışmasında “Annem” isimli bestesiyle katılarak birincilik elde etti. 1978’de ilk 45’lik kaydını gerçekleştiren Öncel, ilk Long Play’i olan “Yağmur Duası”nı 1982’de yayınladı.

Öncel, tümü kendi kaleminden çıkan şarkılardan oluşan “Bir Hadise Var” albümü ile büyük bir çıkış yakaladı. “Aynı Nakarat”, “Gitme Kal Bu Şehirde, “Âşık Değilim Olabilirim”, “Nokta Nokta” ve “Leylim Yar” gibi şarkılar 90’lı yılların önemli pop klasikleri arasında yerini aldı. 1994 yılında çıkardığı “Aşk Beklemez”, “Geceler Kara Tren”, “Ben Böyle Aşk Görmedim”, “Dillere Düşeceğiz Seninle” gibi şarkılarla büyük beğeni kazandı. "Börekler Açarım” şarkısı radyocular tarafından Türkiye’nin ilk anonim pop şarkısı olarak kabul edildi.

1996 ayında çıkardığı “Sokak Kızı” albümüyle tarzını sertleştiren Öncel, bu albümden çıkan “Sokak Kızı”, “Erkekler de Yanar”, “A Bu Hayat” ve “Bırak Seveyim Rahat Edeyim” gibi parçalarla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Öncel, bu tarzı 1999’un ocak ayında yayınlanan “Demir Leblebi” albümünde de sürdürdü.