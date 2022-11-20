Zeytin sezonu ile birlikte yağhanelerde de yoğunluk başladı

Zeytin sezonu ile birlikte yağhanelerde de yoğunluk başladı

Dk.74; Arnavutköy’de sol kanattan ceza sahasına giren Mustafa Fettahoğlu, topu boşta bulunan Tolga Şahin’e gönderdi. Kaleci Zekeriya ile karşı karşıya kalan Tolga Şahin’in şutunu çizgiden Mert Er Estik çıkardı.

Dk.70; Arnavutköy Belediyespor’un atağında Osman sol kanattan 3 oyuncuyu ekarte ederek ceza sahasına girdi. Osman’ın düzgün şutunu kaleci Zekeriya kornere çeldi.

Dk.29; Sol kanattan gelişen atakta ceza alanına doğru kat eden Fatih Üge’nin düzgün pasıyla topla buluşan Ali Harlak’ın sert şutunu kaleci Fatih kurtararak topu kornere yolladı.

(GOL) Dk.7; Sol kanattan gelişen atakta Fatih Üge’nin açtığı ortada düzgün bir kafa vuruşu yapan Şükrü Kaan Kılıçaslan topu filelerle buluşturdu: 1-0.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta 15. hafta karşılaşmasında sahasında Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü konuk eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşmada rakibiyle puanları paylaşarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Teknik Direktör Mesut Toros liderliğinde ilk maçına çıkan siyah inciler, seyircisi önünde gol fırsatlarını değerlendiremezken, 7’nci dakikada Şükrü Kaan’ın atarak öne geçtiği maçta eski futbolcusu Furkan Yaman’ın 15 dakika sonra attığı gole engel olamayınca karşılaşmada 1 puana razı oldu.

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