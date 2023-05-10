Samsun’un Havza İlçe Kaymakamı Cengiz Nayman, “Doğuştan veya sonradan oluşan ve gündelik hayatı olumsuz etkileyen sağlık problemi olanlara engeli denirken, normal hayatını yaşayan herkes ise engelli adayıdır" dedi.

"10-16 Mayıs Engelliler Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Samsun’un Havza ilçesinde engellilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Havza Belediyesi tarafından özel bir tesiste düzenlenen kahvaltı programında Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve davetliler katıldı. Protokol üyeleri özel öğrenciler, engelli ve özürlüler ile tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, “Doğuştan veya sonradan oluşan ve gündelik hayatı olumsuz etkileyen sağlık problemi olanlara engeli denirken, normal hayatını yaşayan herkes ise engelli adayıdır. Bu konuda herkesin bilinçli olması gerekmedir. Bu gün burada pırıl pırıl parlayan özel çocuklarımız ile birlikte olmak bizler için her zaman mutluluk kaynağı. Havza Kaymakamlığı olarak sizlere her zaman kapımız açık" diye konuştu.

Belediye Başkanı Özdemir ise "Havza Belediyesi olarak engellilerimizin ihtiyaçları her zaman bizler için öncelikli. Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası’nı kutlarım" şeklinde konuştu.

Programa Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Erkan İyiliksever, özel eğitim öğretmenleri, özel öğrenciler ile Havza Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde kurs görmekte olan engelliler katıldı.