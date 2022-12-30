Mezarlık Görevlisi Hasan Kıraca ise Beşbinevler Mezarlık kapısının araçların çarpmasından dolayı hasar gördüğünü belirterek, ’’Burası E-5’e benziyor. Tırlar geliyor. Mezarlık kapısını göçürdüler. Kaç defa tırları buradan geri çevirdim’’ diye konuştu.

Cuma A., kurtarılan kamyonuyla yoluna devam etti.

Vinç yardımıyla kamyonun bulunduğu yerden kurtarılma çalışmalarını izleyen Cuma A., ’’Navigasyon gösterdiği için buraya girdim’’ ifadelerini kullandı.

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