Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı köyü ormanlık alanında, navigasyonun götürdüğü yolu takip edince araçları çamura saplanan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Bursa’nın Orhangazi ilçesine giderken navigasyon kullanan vatandaşlar dağ yoluna girdi. Burada Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı köyü ormanlık alanında araçları çamura saplanan vatandaşlar 112’den yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen Yalova AFAD ve jandarma ekipleri vatandaşlara ulaştı. Hamzalı köyünden gelen traktör vasıtasıyla araç saplandığı çamurdan çıkartıldı.

Yapılan kontrollerin ardından vatandaşlar yollarına devam etti.