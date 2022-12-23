Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

Dedeleri Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kalan kaleyi almak için ilk kez bir araya geldiler Dedeleri Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kalan kaleyi almak için ilk kez bir araya geldiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.