NATO Hava Kuvvetleri’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan hafta sonu paylaşımında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verildi. NATO’dan yapılan paylaşımda, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizin 14 Mayıs’ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizin 14 Mayıs’ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz”

NATO Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verilerek, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" mesajı paylaşıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.