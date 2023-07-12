NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, deniz güvenliğinden siber savunmaya, dezenformasyonla mücadeleden iklim değişikliğine 16 farklı alanda iş birliği yapma konusunda anlaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Litvanya’nın başkenti Vilnius’da yapılan NATO Zirvesi çerçevesinde görüşme gerçekleştirdi. Kishida görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, hiçbir partnerin NATO’ya Japonya kadar yakın olmadığını söyledi. Kishida, Japonya’nın her iki tarafın da benimsediği temel değerleri ve stratejik çıkarları paylaşması nedeniyle NATO ile iş birliğini derinleştirmek istediğini kaydetti. Kishida ayrıca, uluslararası düzeni güç kullanarak tek taraflı olarak değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere dünyanın neresinde olursa olsun müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Güvenlik bölgesel değil, küresel"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise konuşmasında, "Japonya ile ortaklığa çok değer veriyoruz. NATO’ya Japonya kadar yakın başka bir ortak yoktur. Asya’da olanların Avrupa için, Avrupa’da olanların Asya için önemli olduğunu defalarca ifade ettiniz. Bu, güvenliğin bölgesel olmadığını, güvenliğin küresel olduğunu gösteriyor. Bu, Ukrayna’da devam eden ve küresel sonuçları olan savaşın göstergesi. Ukrayna’ya verdiğiniz güçlü destekten, ekonomik desteğinizden ve ayrıca birkaç ay önce Kiev’i ziyaret etmiş olmanızdan son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

"Çin’in ağır askeri yığınağı, nükleer kuvvetlerinin genişletilmesi konusunda da endişeliyiz"

Stoltenberg, "Çin’in ağır askeri yığınağı, nükleer kuvvetlerinin modernizasyonu ve genişletilmesi konusunda da endişeliyiz. Kuzey Kore’nin uluslararası kuralları ve çok sayıdaki BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden nükleer ve füze programlarını çok yakından takip ediyor ve kınıyoruz. Kuzey Kore’nin son fırlattığı füzenin, uluslararası hukuka aykırı nükleer füze programlarını bir kez daha hatırlattığını gördük. Bu nedenle burada bulunmanızı ve NATO Zirvesi’ne katılmanızı çok takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.

İş birliğinin çerçevesi genişleyecek

Stoltenberg ile Kishida yaptıkları görüşmede "Özelleştirilmiş Ortaklık Programı (ITPP)" adlı belgeyi kabul etti. Güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için pratik iş birliğinin çerçevesini genişletmek üzere onaylanan program çerçevesinde, NATO ve Japonya’nın 2026 yılına dek deniz güvenliğinden siber savunmaya, dezenformasyonla mücadeleden iklim değişikliğine, uzay güvenliğinden yapay zeka teknolojilerine kadar 16 farklı alanda iş birliği yapma konusunda anlaştığı öğrenildi.

NATO ile Japonya arasında 2020’de kabul edilen Bireysel Ortaklık ve İşbirliği Programı çerçevesinde 9 alanda iş birliği yapılması öngörülmüştü. Son gelişme ile birlikte NATO ve Japonya’nın işbirliği yaptığı alanların sayısı artmış oldu.